Perdura drammaticamente l’emergenza idrica a Seneghe, creando gravi disagi agli allevamenti di bestiame, vaccini e ovini. Il pozzo di Pardu non funziona da qualche giorno per un guasto alla pompa, ma l’acqua comunque scarseggia in tutto il territorio comunale.

Per venire incontro alla sete degli animali da oggi interviene Forestas per approvvigionare gli allevamenti zootecnici.

L’ente forestale sardo, d’accordo con il Comune, consegnerà con le proprie autobotti 500 litri al giorno per ogni allevatore che possiede azienda zootecnica iscritta nei registri Asl.

La consegna d’acqua inizierà ogni mattina a partire dalle 9 in località Pardu. Intanto proseguono i lavori proprio al pozzo per scoprire il problema della mancata erogazione dell’acqua.

Rimane ancora vigente il divieto assoluto di uso dell’acqua per usi irrigui agricoli, orti, vigneti e oliveti.

Un provvedimento urgente e necessario per non sprecare l’acqua e garantirla per le «esigenze zootecniche, a tutela degli animali allevati», precisa il sindaco Albina Mereu.

