Momenti di paura a Donigala, dove un grosso ramo di pino è crollato sul marciapiede tra via Sircana e la principale via Oristano. Il forte vento di maestrale ha provocato il cedimento di un tronco da tempo pericolante, fortunatamente senza causare feriti.

«Poteva succedere un disastro - sbotta Armando Coghe, residente della zona - solo poche ore prima i miei nipotini si trovavano in quel punto». Il punto interessato è uno dei più frequentati della frazione, solo per puro caso in quel momento nessuno si trovava nei pressi.

Tra i cittadini monta la rabbia: «Da mesi abbiamo segnalato le condizioni precarie in cui versano almeno tre alberi lungo questa via, ma nessuno è mai intervenuto», raccontano alcuni abitanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area, mentre cresce la richiesta di interventi urgenti da parte del Comune per evitare conseguenze ben più gravi.

