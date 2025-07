Vegetazione incolta, sterpaglie e sporcizia. A Riola Sardo i terreni comunali non si presentano bene: denuncia lo stato di degrado la minoranza che ha presentato un'interpellanza urgente per chiedere un intervento immediato di pulizia e disinfestazione su tutto il territorio. "Una situazione che compromette il decoro urbano, e che rappresenta un serio pericolo igienico-sanitario per le abitazioni vicine - si legge nel documento firmato da Irene erdas, Cesare Secci e Giovanna Loche - Si registra inoltre una forte e crescente presenza di ratti che si annidano nei terreni abbandonati e che stanno invadendo le aree circostanti, generando paura, disagio e indignazione tra i cittadini. Contestualmente, si sta verificando una massiccia invasione di zanzare e formiche su tutto il territorio, con una situazione particolarmente critica nei marciapiedi e nei luoghi pubblici, tanto che in alcune zone è impossibile camminare senza entrare in contatto con le colonie di insetti”. Nei giorni scorsi numerosi cittadini si sono rivolti al gruppo Arriora, ecco perché la richiesta al Comune di intervenire per garantire la pulizia dei propri spazi. La minoranza chiede all'amministrazione se è a conoscenza della situazione di degrado e infestazione e se è previsto un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle zone più colpite. Il gruppo chiede inoltre che l'interpellanza venga trattata con la massima urgenza visto l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Per attendere le risposte bisognerà attendere il prossimo Consiglio comunale.

