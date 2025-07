Nuova iniziativa, con l’arrivo dell’estate, ideata dalla Biblioteca comunale di Palmas Arborea. La struttura, infatti, lancia “Bibliotecario per un giorno”, attività riservata agli utenti dai 6 anni in su. In questo modo gli appassionati di libri potranno vestire, per un giorno, i panni del bibliotecario, anche se solo per un giorno. Il “Bibliotecario per un giorno” potrà così svolgere tutte quelle mansioni tipiche dell’operato, come consigliare libri o film, registrare i prestiti o riordinare gli scaffali. L’iniziativa è gratuita e sarà da lunedì 28 luglio fino a mercoledì 13 agosto. Per informazioni e iscrizioni si potrà contattare la biblioteca telefonicamente (numero 0783028221) o via e-mail (biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

