Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via Marceddì, all'ingresso di Terralba. Due autovetture sono state coinvolte in uno scontro anche se, fortunatamente, entrambi i conducenti hanno riportato solo ferite lievi.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Una donna di 65 anni alla guida di una delle due auto ha riportato traumi agli arti inferiori, in particolare alle caviglie, mentre l'altro guidatore, il noto imprenditore Patrizio Tocco di 88 anni, ha riportato solo contusioni.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell' incidente sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e una ambulanza 118 della Livas che in codice giallo hanno trasferito i feriti all' Ospedale San Martino di di Oristano per le cure del caso.

