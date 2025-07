Per il taglio del nastro ci sarà ancora da aspettare, intanto però il Comune presenta ai cittadini il lavori di restauro appena terminati nel giardino di Villa Pernis. L'appuntamento è per giovedì 31 luglio alle 19 a Palazzo Boyl. Introdurrà la serata la sindaca Monica Ortu, parlerà dei lavori il geometra Antonio Mastinu mentre affronterà il tema delle scelte progettuali il progettista Francesco Sanna. Poi la parola passerà alla direttrice dei lavori Anna Nurra, quindi al via il dibattito.

I lavori nel girando di Villa Pernis sono stati possibili grazie ai fondi del Pnrr, quasi un milione e mezzo di euro: il giardino ha mantenuto l'impronta originaria. Le principali correzioni sono state fatte nella zona dove si trovano i due quadrati. Sono state aggiunte varie alberature, visto che molte erano danneggiate. Ora questi spazi potranno ospitare eventi pubblici. Sono stati realizzati anche dei diversi percorsi guidati.

All'interno del giardino dove sono presenti esemplari secolari sono stati installati inoltre dei totem dove è possibile collegarsi per scoprire l'edificio, ma anche diversi pannelli che raccontano la storia della villa e del giardino. Un pannello poi spiegherà ai futuri visitatori anche la scoperta fatta durante i lavori di ristrutturazione: la passeggiata sopraelevata che tagliava in trasversale, rispetto al viale centrale, il giardino. Un'immagine che risale a oltre un secolo fa.

© Riproduzione riservata