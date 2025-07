I consiglieri dei gruppi di minoranza hanno presentato una proposta operativa urgente: istituire zone a disco orario temporanee nelle aree più critiche del centro cittadino. Angelo Masala, Alessandro Campus, Simona Cadoni, Eligio Urgu e Cristiana Assim Cacciapaglia denunciano “il grave ritardo nell’attivazione dei parcheggi a pagamento e spiegano che la proposta è pensata per contrastare la sosta selvaggia e il traffico, con particolare attenzione alle esigenze della nuova stagione estiva e all’afflusso turistico in aumento”.

Il cuore della proposta prevede l’introduzione di un limite temporaneo per le soste – ad esempio 30 o 60 minuti – in vie e piazze centrali spesso congestionate da veicoli in sosta prolungata. L’obiettivo è favorire una maggiore rotazione degli stalli, rendendo più semplice l’accesso rapido a negozi e servizi, e sostenendo il commercio locale che oggi soffre per la mancanza di parcheggi disponibili.

Per tutelare i residenti, i consiglieri propongono un pass riservato, da esporre sul veicolo, che consenta loro di sostare senza limiti di tempo all’interno delle aree soggette a disco orario. La natura temporanea della misura permette inoltre di testarne l’efficacia e di introdurre eventuali adeguamenti in corso d’opera. Viene inoltre previsto l’installazione di segnaletica chiara e visibile e il lancio di una campagna informativa rivolta alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare sul rispetto delle nuove regole e promuoverne l’adesione.

I consiglieri Masala, Campus, Cadoni, Urgu e Assim Cacciapaglia si dicono pronti a collaborare con la maggioranza consiliare, auspicando un rapido esame della proposta da parte dell’amministrazione comunale. La minoranza si rende disponibile a un confronto costruttivo per individuare, insieme, le migliori soluzioni nell’interesse della collettività

