Il paesaggio e il suo ambiente vanno difesi, preservati e valorizzati con la partecipazione attiva della comunità. Questo è il focus del piano “𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐝𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐞𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐚", nell’ambito del Progetto Borghi PNRR, linea B. Si tratta di attuare «buone pratiche territoriali e prevenzione partecipata del rischio incendi, dedicato alla tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e delle realtà già impegnate nella cura del territorio», spiega il Comune che coordina i quattro gli appuntamenti.

Si comincia Venerdì 20 giugno alle ore 17 con 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 per riconoscere il territorio, un percorso partecipativo con la presentazione dell’intervento, confronto e le prime riflessioni collettive con gli attori partecipanti.

Il 𝟒 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 l’incontro 𝐌𝐚𝐧𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚, per capire e conoscere come mappare le pratiche di cura e valorizzazione del paesaggio, con testimonianze dirette di chi, ogni giorno, agisce per proteggere e valorizzare il territorio. Due settimane dopo, 𝟏𝟖 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨, il meeting 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢 per immaginare nuove pratiche e attività. Spazio di confronto collettivo finalizzato alla definizione condivisa di nuove modalità di tutela e valorizzazione. Ultimo incontro il 𝟐𝟑 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 con 𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 per scrivere collettivamente le linee guida, definire insieme principi, azioni e impegni per il futuro del paesaggio locale.

Quattro appuntamenti e un unico obiettivo: riconoscere, immaginare e custodire insieme il paesaggio di Seneghe. «Un percorso partecipato che metterà al centro il sapere della comunità, le esperienze già in corso e le nuove idee da costruire insieme», precisa il Comune. Gli incontri si svolgeranno presso l’European Youth Center di Seneghe, edificio ex Giudice di Pace. L'evento è finanziato dalla UE, con patrocinio Ministero della Cultura e organizzato dal Comune.

