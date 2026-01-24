A Seneghe arrivano le giornate di “Giornate di co-progettazione dei territori”. Per tre fine settimana fino a marzo il paese diventa un laboratorio aperto e diffuso di innovazione culturale e sociale.

Un percorso gratuito, intensivo e pratico rivolto a giovani studenti, imprenditori e aspiranti progettisti interessati allo sviluppo dei territori e alle imprese culturali e creative. Si analizzerà la progettazione di idee d’impresa culturale e creativa, ci sarà confronto con esperti e mentor, le testimonianze di imprenditori, poi utili strumenti di design thinking.

Parteciperanno imprese culturali e creative, Università di Cagliari e Roma, la partecipazione è totalmente gratuita.Giovedì 29 e venerdì 30 gennaio il primo modulo “Abitare i territori nella complessità” e “mappatura dei territori- imparare a osservare e comprendere” con Marco Serra dell'Università di Roma Tor Vergata, e Marco Peri storico dell’arte. Modera Fabiola Pulieri.

L’obiettivo è offrire uno spazio di sperimentazione concreta, in cui le «idee possano prendere forma attraverso il confronto diretto con professionisti, comunità locali e altri partecipanti», spiegano gli organizzatori. Presso il nuovo European Youth Center lavoro condiviso, apprendimento che passa dall’esperienza, dall’ascolto e dalla progettazione collettiva. Ci saranno «tavoli di lavoro, gruppi multidisciplinari e attività immersive. I partecipanti lavoreranno su bisogni reali dei territori, trasformando problemi e domande concrete in idee progettuali capaci di generare valore culturale, sociale ed economico».

Le co-progettazione fa parte della rigenerazione culturale e sociale Borghi PNRR – Linea B, con l’obiettivo di favorire un confronto concreto tra docenti universitari, esperti, formatori, imprenditori e professionisti, operatori, studenti e cittadini attivi, per pensare a come trasformare idee culturali e creative in progetti concreti per il futuro della Sardegna. Promosso dal Comune il percorso formativo è coordinato da Hub Rete Nuoro all’interno del programma START: Giovani & Impresa della Regione Autonoma della Sardegna.

Gli altri appuntamenti sono in calendario il 20 e il 21 febbraio poi le giornate conclusive il 5 e 6 marzo, e si svolgeranno tutti European Youth Center.

