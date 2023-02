Campagna di tesseramento sociale in corso per l’associazione Santu Antinu presieduta da Annarita Nanu che già da qualche giorno ha iniziato questo importante momento sociale. La fase del tesseramento andrà avanti ancora nelle giornate di domenica 5 e 12 marzo. Gli interessati potranno farlo dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la sede dell’associazione a “Casa Leredda” in via Iosto.

Inutile sottolineare che in seno al sodalizio il momento del tesseramento riveste molta importanza, per stabilire anche su quante persone si potrà materialmente contare per l' organizzazione dell' Ardia.

L'associazione Santu Antinu ha infatti il prestigioso compito dell' organizzazione generale dell' Ardia a piedi e a cavallo, ma anche di promuovere tutto il programma civile della festa in onore di San Costantino Imperatore.

Un compito e un impegno notevole a cui tanti sedilesi si dedicano per devozione al santo e per promuovere al meglio una manifestazione che come sempre richiamerà migliaia di spettatori da tutta l' isola ma non solo.

