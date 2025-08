Quattro cittadini stranieri irregolari sono stati espulsi a Oristano, da parte della Polizia di Stato. Uno di questi è ora trattenuto in un Centro di Permanenza per i Rimpatri: si tratta di un pakistano, socialmente pericoloso e con precedenti per lesioni personali, rapina, estorsione, oltraggio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Le espulsioni sono state effettuate all’esito dei servizi straordinari di controllo del territorio, coordinati dall’Ufficio Immigrazione della Questura e finalizzati all’individuazione dei cittadini stranieri irregolari ai fini del successivo rimpatrio.

L'operazione fa parte dell'attività della Polizia di Stato per il contrasto dell'immigrazione regolare, che si affianca alle pratiche per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente presenti nella provincia di Oristano.

