Avevano allestito a Sedilo una vera e propria raffineria per la lavorazione della marijuana all’interno di un’azienda agricola. Per questo gli uomini della Guardia di Finanza di Nuoro nell’ambito di un’operazione interprovinciale con le fiamme Gialle di Cagliari e Oristano hanno arrestato in flagranza di reato due persone di 48 e 36 anni originari, rispettivamente, di Orotelli e di Orani, già noti alle Forze dell’Ordine, che hanno tentato di sfuggire alla cattura.

Sequestrati 57 chili di marijuana e denunciata una terza persona di 43 anni residente a Sedilo risultata proprietaria dell’azienda.

Un’operazione conclusa con il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Oristano Paolo de Falco,

Al momento del blitz, infatti, oltre a 57 kg di marijuana, è stato trovato in pieno funzionamento un setaccio automatico a rullo, noto in gergo come trimmer, che è stato sequestrato insieme al restante materiale impiegato come le quattro ventole del diametro superiore a 1,3 metri utilizzate per l’essiccazione della marijuana, numerosi sacchi di carta per il confezionamento, una bilancia elettronica, un gruppo elettrogeno e quattro telefoni cellulari.

