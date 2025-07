Si chiude domani mattina la festa di San Costantino a Sedilo con l’attesissima Ardia a piedi, uno dei momenti più sentiti dalla comunità. A guidare la corsa sarà Mauro Pireddu, guardia giurata di 41 anni, primo portabandiera, iscritto al registro parrocchiale dal 1998.

La giornata inizierà alle 7:30 in Piazza San Giovanni, dove il parroco don Maurizio Demartis consegnerà le bandiere. Insieme al primo bandiera, correranno anche i due amici e coetanei: Nicola Manca, veterinario, come seconda bandiera, e Tonio Ledda, operaio, come terza.

A proteggere i tre capicorsa ci sarà una solida barriera umana formata da scorte esperte, incaricate di mantenere l’ordine e impedire che i partecipanti si avvicinino troppo. Questo delicato ruolo sarà affidato a: Roberto Pocheddu e Matteo Pireddu per la prima bandiera, Christian Pisoni per la seconda, e Raffaele Salaris per la terza.

Il corteo partirà intorno alle 8:00 da Su Frontigheddu e raggiungerà il Santuario di San Costantino, accompagnato dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir. Dopo la corsa, si terrà la celebrazione della messa solenne.

Anche per l’Ardia a piedi è previsto un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sanitaria, garantito dall’associazione Santu Antinu, dalla protezione civile e dai numerosi volontari. Saranno attivi anche i parcheggi e i punti ristoro allestiti per l’occasione.

L’Ardia a piedi riveste una grande importanza per tutta la comunità: è aperta a tutti, anche a chi arriva da fuori, e rappresenta per molti un atto di devozione. In particolare, questa corsa permette di sciogliere un voto al santo a chi non sa cavalcare o non ha la possibilità di partecipare alla più celebre Ardia a cavallo.

L’Ardia dell’ottava, infatti, è il compimento di una promessa, spesso fatta in silenzio, nel profondo del cuore.

