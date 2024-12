Potrebbe essere Angelo Porcu il nuovo presidente dell’associazione Santu Antinu, che si occupa dell'organizzazione dell'Ardia di Sedilo. Il presidente in pectore, se eletto, è chiamato a sostituire dopo un biennio la presidente uscente Anna Rita Nanu. In una comunicazione ai tesserati, Porcu chiede la fiducia, proponendo la sua candidatura alla presidenza dell'associazione per il biennio 2025/2026.

Ed è andato oltre informando i soci che in caso di nomina, proporrà nel ruolo di vice presidente Marco Muredda e in quello di segretario Gonario Mameli. Per motivi lavorativi ha inoltre annunciato di non poter presenziare all’assemblea dei soci in programma venerdì 6 dicembre.

Al di là dell'elezione o meno di Porcu, è opinione comune che debba risolversi in fretta la questione presidenza della associazione, considerato che pur mancando al 6- 7 luglio oltre sei mesi, l'organizzazione della manifestazione necessita comunque di un organismo in carica diverso tempo prima per adempiere alle numerose incombenze.

Da evidenziare che la scorsa assemblea dei soci che si era svolta lo scorso 24 agosto si era risolta con un nulla di fatto per mancanza di volontari disponibili a guidare l'associazione.

