Aveva querelato l'allora questore Giusi Stellino e il dirigente della polizia Pino Scrivo per aver turbato lo svolgimento delle funzioni religiose legate all'Ardia. Ora, però, il sindaco di Sedilo Salvatore Pes si ritrova sotto inchiesta per calunnia.

La sua denuncia era stata, infatti, archiviata e la Procura di Oristano ha chiesto il rinvio a giudizio. Istanza sulla quale domani il gup del Tribunale dovrà pronunciarsi.

La vicenda risale al 2020, quando a causa della pandemia, la corsa equestre non si tenne.

Le forze dell'ordine pattugliarono la zona del santuario di San Costantino e, secondo il sindaco Pes, questo avrebbe impedito ai tanti pellegrini di partecipare alle celebrazioni religiose in corso proprio nel santuario, meta di numerosi fedeli per l'Ardia.

L'avvocato difensore Cristina Puddu ritiene che quello spiegamento di forze non fosse opportuno e che proprio per questa ragione tanti cultori della tradizione avessero rinunciato a partecipare alle celebrazioni religiose.

