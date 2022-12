Letture creative e laboratori in biblioteca sia a Sedilo che a Ghilarza nel periodo delle festività natalizie.

Cinque i pomeriggi a Sedilo. Si parte il 20 dicembre, dalle 16.30 alle 18 per i bambini di prima e seconda elementare che ripeteranno quest’esperienza anche il 27 dicembre dalle 15.30 alle 17. Il 22 dicembre, dalle 16.30 alle 18, sarà la volta dei piccoli della scuola dell’infanzia. Anche per loro l’esperienza si ripete, l’appuntamento è per il 3 gennaio dalle 15.30 alle 17. Il 29 dicembre saranno invece coinvolti i bambini di terza, quarta e quinta elementare.

Sempre il 20 dicembre a Sedilo scadono i termini per iscriversi al concorso del circuito dei presepi artistici e monumentali. Per il 5 gennaio è previsto il tour dei presepi, mentre il 6 a Sa Prima Ighina si terranno le premiazioni.

A Ghilarza il 23, dalle 16 alle 19, alla Torre aragonese, ”Christmas town” organizzata dai servizi sociali del Comune. Un evento per tutte le età, per vivere la magia del Natale. In programma laboratorio creativo, spettacolo di magia, degustazione di piadine. Il 27 dicembre, dalle 16 alle 18, all’agorà sarà proposto “Gioghendi a Paschiscedda”, un laboratorio esperienziale con giocattoli della tradizione sarda. Il 30 dicembre, a cura dell’associazione Lughenè, appuntamento dalle 10 alle 11.30 per i bimbi dai 3 ai 6 anni in biblioteca con “Natale al Polo Nord”. Il 5 gennaio, stessi orari, per il laboratorio (dai 6 anni in su) “Vostra Befana”. Si chiude il 7 gennaio, dalle 16 alle 17.30, con il laboratorio “Allumette”.

Ad Abbasanta anche quest’anno per immergersi totalmente nell’atmosfera natalizia e vivere la magia del Natale è stata allestita la casa di Babbo Natale. Sarà aperta dalle 16 alle 18.30 nelle giornate del 21 e 22 dicembre.

© Riproduzione riservata