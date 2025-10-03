Sedilo, due appuntamenti con protagonista il cavalloVenerdì 10 un convegno, domenicaa 12 spazio al Palio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La storica manifestazione Zenias de Atonzu, nel paese dove si corre la famosa Ardia del 6-7 luglio, sarà arrricchita da due eventi dedicati al cavallo, grande protagonista della tradizione locale. Venerdì 10 ottobre, alle 18 in piazza San Giovanni Battista, si terrà l'importante convegno "Sedilo-Siena, Siena -Sedilo: il cavallo e la monta a pelo fra passato e presente", un'occasione di confronto tra due culture equestri che condividono passione e storia.
Le relazioni saranno curate da esperti delle due manifestazioni. Domenica 12 ottobre, invece, spazio alla competizione con il Palio del Guilcier, riservato ai cavalli anglo-arabi sardi montati a pelo. L'appuntamento è alle 10 al Centro Ippico, con ingresso gratuito e un montepremi di 6 mila euro destinato a fantini e allevatori.
L'organizzazione è curata dall'Associazione Ippica Sedilese, che invita tutti gli appassionati a partecipare e per informazioni è￨ disponibile al numero 339 4508306. Due giornate che celebrano il cavallo non solo come simbolo sportivo, ma come elemento identitario e culturale della comunità sedilese.