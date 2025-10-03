La storica manifestazione Zenias de Atonzu, nel paese dove si corre la famosa Ardia del 6-7 luglio, sarà arrricchita da due eventi dedicati al cavallo, grande protagonista della tradizione locale. Venerdì 10 ottobre, alle 18 in piazza San Giovanni Battista, si terrà l'importante convegno "Sedilo-Siena, Siena -Sedilo: il cavallo e la monta a pelo fra passato e presente", un'occasione di confronto tra due culture equestri che condividono passione e storia.

Le relazioni saranno curate da esperti delle due manifestazioni. Domenica 12 ottobre, invece, spazio alla competizione con il Palio del Guilcier, riservato ai cavalli anglo-arabi sardi montati a pelo. L'appuntamento è alle 10 al Centro Ippico, con ingresso gratuito e un montepremi di 6 mila euro destinato a fantini e allevatori.

L'organizzazione è curata dall'Associazione Ippica Sedilese, che invita tutti gli appassionati a partecipare e per informazioni è￨ disponibile al numero 339 4508306. Due giornate che celebrano il cavallo non solo come simbolo sportivo, ma come elemento identitario e culturale della comunità sedilese.

© Riproduzione riservata