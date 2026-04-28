Novità al santuario di San Costantino a Sedilo: l’offerta in chiesa diventa infatti digitale. In un mondo che cambia costantemente e dove la tecnologia è un elemento determinante nella vita quotidiana, anche la chiesa sta al passo e sposa le offerte digitali.

«Andrà presto in pensione l’abitudine di cercare una moneta in tasca o nel borsellino per lasciare l’offerta in chiesa. Da oggi c’è la possibilità di lasciarla digitalmente anche nel Santuario di San Costantino a Sedilo», scrivono in un annuncio dalla parrocchia del centro del Guilcier. E precisano: «Il nuovo sistema con un Pos per le donazioni, è in funzione da pochi giorni in questo luogo di culto, tra i più frequentati in Sardegna e dagli amanti dei cammini religiosi».

Si tratta di una sperimentazione avviata dalla parrocchia «visto l’enorme afflusso di fedeli e pellegrini al luogo di culto durante tutto l’anno». Una scelta che ha raccolto pareri contrastanti: c’è chi si dice a favore e chi invece esprime perplessità. Resta indubbio il fatto che il santuario di San Costantino è meta ogni anno di tantissimi fedeli in arrivo non solo dall’Isola. Soprattutto nei giorni in cui si corre l’Ardia arrivano migliaia di persone, chi per chiedere una grazia, chi per sciogliere un voto e le donazioni sono numerosissime. Ma anche negli altri periodi dell’anno il santuario è meta di molti turisti e anche di fedeli che raggiungono Sedilo per invocarsi a San Costantino.

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