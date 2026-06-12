Colonie su Marte. Data center per l'intelligenza artificiale in orbita. SpaceX si appresta ad aprire il suo mondo spaziale a migliaia di investitori che ambiscono a una piccola parte della società. Le richieste per mettere le mani sulle sue azioni sono da record: dagli investitori retail - riporta l'agenzia Bloomberg - sono arrivati ordini per oltre 70 miliardi di dollari mentre 1.000 gli investitori istituzionali si sono fatti avanti per una fetta della initial public offering senza precedenti.

Secondo il Wall Street Journal, solo da BlackRock sono giunti ordini per almeno 5 miliardi.

La quotazione di SpaceX non solo ha il potenziale di consolidare la ricchezza di Elon Musk ma renderà milionari 4.400 dei suoi dipendenti, 400 dei quali guadagneranno più di 100 miliardi di dollari grazie alle azioni ricevute come compenso. Per Musk quindi un nuovo traguardo storico e, soprattutto, un prezioso regalo di compleanno. Il 28 giugno il patron di Tesla spegnerà le sue prime 55 candeline, e potrebbe farlo da primo “trilionario” della storia. Con la quotazione Musk punta a raccogliere 75 miliardi di dollari a una valutazione della sua SpaceX di 1.770 miliardi. L'entusiasmo è alto in attesa del via libera ufficiale agli scambi, anche se alcuni analisti invitano alla calma notando come molte altre società sono sbarcate a Wall Street in grande fanfara per poi vedere andare in fumo la metà del loro valore nelle settimane successive.

Il colosso spaziale di Musk, notano inoltre, ha già visto esplodere la sua valutazione del 2.000% negli ultimi anni, bruciando le tappe. Nonostante l'appello a temperare l'euforia, i sostenitori di Musk credono fermamente nel loro idolo e nelle capacità della società, che ha dimostrato nei suoi 20 anni lontano dai riflettori di poter crescere a ritmi mai visti. «Musk è una superstar, che piaccia o meno. Qualsiasi cosa tocca, funziona», affermano i fan del miliardario ricordando le cassandre che lo criticavano quando aveva lanciato Tesla. Musk si è battuto e alla fine l'ha spuntata, rivoluzionando l'industria automobilistica e costringendo i colossi del settore a scommettere sull'elettrico. Ora Tesla attraversa un periodo più difficile fra la crescente concorrenza e il boicottaggio delle vendite seguito al ruolo di Musk nell'amministrazione Trump. Il fattore Musk anche per SpaceX è essenziale. La società ha dichiarato perdite per 4,9 miliardi di dollari nel 2025, ma le banche stanno dicendo ai potenziali investitori che potrebbe raggiungere ricavi per 3.400 miliardi entro il 2040. Un sogno che per il popolo di Musk è a portata di mano.

(Unioneonline)

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