È partito il conto alla rovescia, a Mogorella, in vista della 33esima edizione della Sagra della Pecora.

Organizzata dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune, sabato 20 giugno una serata tra buon cibo e intrattenimento. Il programma prevede il via a partire dalle 17, con l’intrattenimento per bambini. Alle 20.30 il clou, negli spazi del campo sportivo, con l’ingresso alla sagra che prevede la cena con un menù composto da carne di pecora in “cappotto” con contorno di patate e cipolle, pane fatto in casa, formaggio, vino e dolci locali.

Per i residenti la cena sarà a offerta libera, mentre per i non residenti è prevista una quota (18 euro adulti, 10 euro per i bambini da 8 anni in su). Alle 22, infine, chiusura con l’intrattenimento musicale, nello spazio attrezzato accanto al parco giochi di via Delle Aie, del gruppo etnico “Ballade Ballade Bois”, con la partecipazione dei giovani organettisti Edoardo Piras, Giovanni Boeddu e Giuseppe Roccu.

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