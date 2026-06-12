A pochi giorni dal responso delle urne, a Masullas il sindaco Ennio Vacca ha nominato la Giunta comunale e ufficializzato la data del Consiglio comunale di insediamento. Manuel Cau è stato nominato vice-sindaco e assessore a Politiche giovanili, Cultura, Turismo, Rapporti con enti e associazioni, Ambiente e sviluppo sostenibile. Manuela Porta sarà assessora Politiche di inclusione sociale ed educative, Politiche socio-sanitarie, Pubblica Istruzione e rapporti con la scuola, Pari opportunità, Consulta delle donne, Maurizio Pes si occuperà di Sport, Decoro Urbano, Sistema dei rifiuti, Servizi informatici e tecnologici, Sicurezza del territorio e protezione civile, Servizi civici.

Al primo cittadino, invece, le deleghe a Personale, Bilancio e programmazione strategica, Lavori pubblici e urbanistica, Attività produttive. L'insediamento del nuovo consiglio sarà mercoledì 17 alle 18.30. “Abbiamo cercato la continuità – commenta Vacca – anche se stavolta siamo un componente in meno, in quanto è diminuito il numero di assessori che possiamo avere all’interno della Giunta. L’obiettivo è quello di essere operativi quanto prima e, vista l’esperienza degli assessori, accompagnare i nuovi componenti presenti in consiglio in questo percorso. L’insediamento è previsto mercoledì, neanche 10 giorni dopo le elezioni il Comune tornerà a essere operativo”.

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