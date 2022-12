È ai blocchi di partenza il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta a Sedilo. Si inizia il 2 gennaio con il nuovo gestore e l’esperienza di procedere da soli dopo che anni fa anche il Comune aveva aderito al servizio di raccolta differenziata portata avanti dall’Unione dei comuni del Guilcier.

Matrimonio finito per questo servizio dopo che più volte dall’Amministrazione comunale sono stati evidenziati malumori soprattutto per quel che riguarda i calcoli relativi ai costi a carico dei singoli Comuni.

Con il nuovo appalto, andato in gestione per 5 anni e poi prorogabile, Sedilo risparmierà circa 40mila euro l’anno. Ora mercoledì 28 dicembre si terrà un’assemblea pubblica, alle 18,30 prima nei locali di Sa Prima Ighina, per presentare il nuovo appalto. A illustrare i servizi sarà Pasquale Aru, il direttore tecnico di Eco Centro Sardegna, la ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Intanto trapela qualche informazione sul nuovo servizio: il secco passerà una volta alla settimana, ma l’obiettivo sembra essere quello di aumentare la differenziata e ridurre quindi i passaggi del secco a una volta ogni quindici giorni. Al momento l’umido sarà ritirato tre volte a settimana: il lunedì, il giovedì e il sabato. Invece un passaggio a settimana è previsto per plastica (il venerdì), carta e cartone (il mercoledì) e vetro e lattine (il martedì). L’affidamento prevedeva anche lo spazzamento delle strade e soprattutto un servizio più efficiente al santuario di San Costantino nei giorni dell’Ardia.

