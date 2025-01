Scuole in mostra ad Abbasanta. Il 15 gennaio si terrà l’Open day per illustrare a mamme e papà l’offerta formativa che l’Istituto comprensivo Ghilarza-Abbasanta offre in quest’ultimo centro per quel che riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Entrambi gli appuntamenti sono fissati dalle 11 alle 12.30.

«Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere presentate all’ufficio di segreteria in via Garibaldi oppure nella sede della scuola dell’infanzia al fiduciario di plesso», chiariscono dall’istituto. Pronti a ricevere domande e richieste di chiarimento alla scuola primaria che ugualmente si mette in vetrina.

Alla scuola secondaria di primo grado, con opzione dell’indirizzo linguistico, invece l’Open day si terrà il 17 gennaio dalle 10.30 alle 12.30. «Il corpo docente – si legge nella locandina – vi aspetta per illustrare la nuova offerta formativa, far conoscere gli ambienti, rispondere a domande». Le iscrizioni partiranno dal 21 gennaio e si concluderanno il 10 febbraio.

