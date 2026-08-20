Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina sulla statale 131 in direzione Cagliari all’altezza del bivio per Sant’Anna nell’Oristanese. Due persone sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso in codice giallo.

L’impatto è avvenuto intorno alle undici quando, secondo una prima ricostruzione, le due vetture che procedevano nella stessa direzione sono entrate in collisione.

Un’auto si è ribaltata mentre l’altra è finita contro il guard rail posizionato in corrispondenza del bivio.

I passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dalle auto. Sul posto 118, i vigili del fuoco di Oristano e le forze dell’ordine.

Il traffico è stato temporaneamente deviato sulla viabilità alternativa.

(Unioneonline/A.D.)

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