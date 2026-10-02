Oristano, il finissage di «Secret Pages» racconta il mondo di ArakiSabato 10 ottobre alle 18.30 alla Pinacoteca Carlo Contini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La mostra «Secret Pages» si avvia verso il finissage con un appuntamento che entra nel cuore della ricerca di Nobuyoshi Araki: il rapporto tra fotografia, erotismo e kinbaku, la tradizione giapponese della legatura.
Sabato 10 ottobre alle 18.30, alla Pinacoteca Carlo Contini di Oristano, il dibattito «L’arte legata. La pratica del kinbaku nella poetica di Araki» proverà a leggere quelle immagini oltre la loro dimensione più provocatoria, partendo dal corpo per arrivare al desiderio, all’intimità e alla relazione.
A coordinare l’incontro sarà la giornalista Patrizia Mocci. Con lei la curatrice e storica dell’arte Sonia Borsato, Pietro Molinas Balata, dalla cui collezione provengono le 122 fotografie esposte a Oristano, lo scrittore Luca Scarlini e Marco Carrus, performer e responsabile di Legàmi Cagliari.
«Araki Nobuyoshi ha dedicato una vita all’arte legata del kinbaku, disciplina del legame, che nasce come punizione dei samurai sconfitti, e si sposta al mondo dell’eros», osserva Scarlini.
Il confronto partirà dalle opere di «Secret Pages» per interrogarsi sul ruolo delle donne nella poetica di Araki, sulla relazione tra fotografo e modelle e sul modo in cui lo sguardo occidentale legge oggi il corpo, il desiderio e le dinamiche di potere. Non solo erotismo, dunque, ma anche ritualità, fiducia, vulnerabilità e relazione.
Dopo il dibattito ci sarà spazio per le domande del pubblico e per una dimostrazione dal vivo di shibari/kinbaku, curata da Marks e Jasmine di Legàmi Cagliari. La serata si chiuderà con un piccolo rinfresco e le selezioni musicali di Orinoco Dave.
L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. «Secret Pages» resterà aperta fino al 17 ottobre. La Pinacoteca è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e nel fine settimana dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20.