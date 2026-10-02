Una nuova guida tutta al femminile. Nei giorni scorsi sono infatti state nominate e ieri, giovedì 1 ottobre, hanno formalmente preso servizio, le tre nuove direttrici delle strutture: il distretto di Oristano è stato affidato a Daniela Mura, quello di Ghilarza-Bosa a Maria Sebastiana Moro e quello di Ales-Terralba a Marilena Muggianu, che già ricopriva l’incarico da facente funzioni.

La neodirettrice del distretto socio-sanitario di Oristano Daniela Mura è un medico proveniente da Ares, dove dirigeva la struttura complessa di Committenza ospedaliera e specialistica. Maria Sebastiana Moro, che andrà a guidare il distretto socio-sanitario di Ghilarza-Bosa, torna alla Asl di Oristano dopo aver ricoperto l’incarico di direttrice della struttura complessa di Cure integrate domiciliari nella Asl Ogliastra. Alla direzione del distretto socio-sanitario di Ales-Terralba è stata invece confermata Marilena Muggianu, che aveva assunto l’incarico di facente funzioni nel maggio scorso.

«Con l’affidamento delle direzioni dei distretti, stiamo procedendo con il completamento della squadra – ha affermato la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina -. Il mandato che hanno ricevuto le nuove direttrici di distretto è quello di contribuire a riorganizzare la sanità nel nostro territorio, per meglio corrispondere ai bisogni di salute della popolazione che serviamo, in un momento di cambiamenti che

lavoriamo affinché rappresentino dei miglioramenti significativi per i cittadini. Tra questi, l’attivazione delle Case della Comunità ed il potenziamento degli Ospedali di Comunità: un processo avviato da sviluppare ulteriormente. L’impostazione di questa direzione strategica – conclude la manager della Asl 5 - è quella di un approccio programmatorio, di monitoraggio e di rivalutazione dei risultati condiviso, in particolare con i rappresentanti del territorio: un lavoro di squadra che, grazie all’insediamento delle neodirettrici, confidiamo possa avere una ulteriore accelerazione nel cambio di passo per adeguare ed incrementare la qualità del servizio reso ai cittadini».







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