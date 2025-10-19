Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita ieri notte in un incidente stradale. Il giovane era in auto con altri tre amici quando sulla provinciale 15 all’ingresso di Nughedu Santa Vittoria è accaduto l’incidente: l’auto è finita fuori strada in un curva.

A causa del violento impatto per Nicola Atzori di Ghilarza non c’è stato niente da fare. Feriti gli altri amici, ricoverati a Nuoro e Oristano. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri.

