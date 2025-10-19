Nughedu Santa Vittoria
19 ottobre 2025 alle 08:57aggiornato il 19 ottobre 2025 alle 09:17
Schianto nella notte sulla provinciale 15, muore un 20enne di GhilarzaNicola Atzori era in auto con altri 3 amici ora ricoverati a Nuoro e Oristano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita ieri notte in un incidente stradale. Il giovane era in auto con altri tre amici quando sulla provinciale 15 all’ingresso di Nughedu Santa Vittoria è accaduto l’incidente: l’auto è finita fuori strada in un curva.
A causa del violento impatto per Nicola Atzori di Ghilarza non c’è stato niente da fare. Feriti gli altri amici, ricoverati a Nuoro e Oristano. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri.
© Riproduzione riservata