Chi ha a cuore la Sardegna, la sua storia millenaria, la cultura, l’ambiente, sa limba e le tradizioni sarà a Scano il prossimo fine settimana, per confrontarsi, dialogare e progettare l’Isola del futuro.

Nella sala consiliare del Comune si terrà infatti, sabato 15 e domenica e 16 marzo, l’assemblea generale di Ans, Assemblea Natzionale Sarda, associazione culturale che da anni lavora alla crescita di una coscienza nazionale sarda e che in autunno organizza il festival Faulas a Oristano.

Una due giorni, aperta a tutti, per conoscere l’associazione stessa, i soci, il lavoro svolto e i programmi futuri: «Con grande emozione organizziamo la prima assemblea generale dei soci del 2025. Non solo una riunione, è un’occasione di incontro, di condivisione e di crescita, nel luogo in cui tutto ebbe inizio nel marzo del 2019. Chi desidera conoscere Ans, chi vuole scoprire chi siamo e cosa facciamo con passione e impegno, questa è l’assemblea da seguire», spiega il direttivo.

Le assemblee territoriali, le assemblee settoriali e i gruppi operativi illustreranno i progetti per il 2025, per contribuire concretamente alla crescita dell’Isola. Dopo la presentazione del programma e le relazioni ci sarà il dibattito e il momento di ascolto: «È l’occasione per vedere, dal vivo, il volto delle persone che lavorano ogni giorno per rendere la nostra associazione sempre più trasparente e vicina a chi crede in un futuro migliore e condiviso». Per chi non potrà essere presente di persona c’è l’opportunità di seguire e partecipare online.

Il programma è disponibile sul sito assembleasarda.org.

È possibile confermare la partecipazione inviando una mail a info@assembleasarda.org.

