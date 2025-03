A Scano c'è aria di festa, in pieno clima Carnevalesco questo pomeriggio, martedì grasso 4 marzo, l'allegra sfilata delle maschere. Partenza da Carrela de cresia alle 15 e poi itinerando per le vie del centro abitato arrivo in piazza Sant'Antonio per il momento conviviale con degustazione dei dolci tipici carnevaleschi, tra cui le caratteristiche tippulas longas. In serata balli in maschera nel locale del retro palestra alle 22.

Venerdì 7 e sabato 8 la tradizionale Cursa a Puddas e le classiche pariglie con ospiti cavalieri e amazzoni provenienti da tutta l’Isola. Cavalieri mascherati si cimenteranno ad abbattere fantocci di galline: una gara di abilità per sfoggiare la maestria dei cavalieri. Sabato 8 alle 14.30 l’atto conclusivo con la corsa a cavallo per la pentolaccia, e nuove emozionanti pariglie, organizzata sempre dall’associazione Cavalieri Scanesi. A seguire la consueta cena, momento conviviale della festa carnevalesca che rinnova l’afflato comunitario scanese verso la sua storia e le sue tradizioni.

In serata, alle 22, balli in maschera sempre nel locale del retro palestra, organizzati dalla leva del 2007.

Domenica 9 serata conclusiva di bagordi per i bambini con la Pentolaccia dedicata a loro: appuntamento alle 15 al Trinity Saloon, musica e danze festose e colorate.

