Hanno preso avvio i lavori per salvaguardare la preziosa pineta di San Giorgio dal rischio di eventuali roghi. Un «intervento necessario per proteggere il polmone verde, per la tutela e sviluppo delle piante autoctone e anche per difendere le prime abitazioni del paese, in caso di incendio di interfaccia», precisa il sindaco Flore Motzo.

Il comune ha appaltato i lavori a una ditta specializzata di Allai per un importo di 71mila euro, risorse del piano interventi urgenti di Protezione Civile. Si tratta di un’opera di salvaguardia forestale e realizzazione di rete antincendio perimetrale, che dovrà essere manutenuta annualmente.

Per l’intervento forestale è previsto: il taglio degli alberi colpiti da agenti patogeni e loro distruzione tramite cippatura. Il materiale cippato verrà distribuito in situ per garantire la protezione del suolo e accelerare i fenomeni di decomposizione del legno, utile a migliorare il tenore di sostanza organica e rigenerare il microbioma del suolo. Infine l’eliminazione totale della vegetazione alloctona radicata nell'area: agave, acacia e altre piante non endemiche. Sarà realizzato anche un percorso salute e una linea di illuminazione pubblica.

