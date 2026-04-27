Riapre l’ufficio postale completamente rinnovato con i nuovi servizi Polis. Dopo i lavori di modernizzazione, durati appena una decina di giorni, la sede riapre i battenti rinnovata con una riorganizzazione degli spazi, nuovi arredi più moderni e funzionali e miglioramento del comfort ambientale.

Tra le nuove prestazioni per l’utenza è possibile richiedere e rinnovare il passaporto elettronico, quindi i certificati anagrafici dell’ANPR e quelli previdenziali come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

Si tratta del progetto “Polis: Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane nel Montiferru per essere ancora più vicino alle necessità della cittadinanza. L’ufficio è stato integralmente ristrutturato: «la sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico», spiega l’ufficio stampa di Poste.

L’ufficio postale di Scano Montiferro è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12:45. Attraverso Polis Poste Italiane conferma ancora una volta «la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori».

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