Mercoledì 18 giugno al via la disinfestazione da zecche e blatte nel centro abitato di Scano Montiferro.

Le squadre della Provincia entreranno in azione di buon mattino: alle 8.15 effettueranno l'intervento in centro per prevenire e arginare la proliferazione dei fastidiosi e pericolosi parassiti. Le vie interessate per contrastare le blatte: Bosa, Bologna, Temo e Mannironi. L'intervento contro le zecche in via Temo e in tutta l'area del campo sportivo.

Per poter effettuare un intervento risolutivo i tecnici raccomandano alla cittadinanza di adottare alcune fondamentali precauzioni: non circolare durante l’erogazione dell’insetticida, tenere chiuse porte e finestre, quindi mettere al riparo eventuali piccoli animali domestici, e oggetti utilizzabili da bambini e adulti.

