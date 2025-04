Il bilancio della Compagnia barracellare di Scano Montiferro per il 2024 ottiene il via libera dal Comune. Il rendiconto contabile, suddiviso in due semestralità, è stato approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco Antonio Flore Motzo. Le entrate assommano a 86mila euro, 53mila euro invece le spese tra cui l’acquisto di attrezzature necessarie per svolgere il servizio di vigilanza ambientale e rurale. Risulta un avanzo di poco più di 16mila euro al 31 dicembre scorso, risorse utili per continuare a svolgere le attività di controllo del territorio. La polizia rurale nata nel 2018 è guidata dal capitano Angelo Cadau, coadiuvato dal segretario Antonio Pietro Tiana. Cadau, che rimarrà in carica fino al prossimo anno, coordina il lavoro di 16 barracelli, tra cui due donne.

Diversi i compiti assicurati dal corpo barracellare: gestione e vigilanza ambientale del territorio comunale, servizio antincendio e primo intervento di soccorso. Quindi controllo costante delle campagne per prevenire abigeato e altri reati, contrasto dell’abbandono abusivo dei rifiuti, fino a mansioni di protezione civile.

I barracelli scanesi collaborano con gli altri colleghi del Montiferru, garantendo la vigilanza e servizio d’ordine anche per manifestazioni ed eventi pubblici.

