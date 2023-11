Grave incidente di caccia questa mattina nei boschi di Scano di Montiferro.

Un settantenne impegnato in una battuta (oggi c’è l’apertura anche per i cinghiali) in località Sa Roda Manna è stato colpito da una fucilata all’addome: al momento non si conosce la dinamica e non è chiaro se il colpo sia partito dalla sua arma o se sia coinvolto un altro membro della compagnia.

Immediata la richiesta di soccorsi: il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sassari a bordo dell’elicottero dell’Areus.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Ghilarza.

(Unioneonline)

