Il Comune ha bandito l'avviso pubblico per l’assegnazione di lotti per insediamenti produttivi nell’area artigianale comunale in località Iscala Rugia. Sono disponibili le aree 10, 12, 18 e 19; le domande vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune entro il 18 aprile prossimo. Si tratta di lotti appetibili per attrarre nuovi imprenditori e artigiani che abbiano interesse a sviluppare le loro attività in loco, per implementare il settore produttivo e far crescere l’economia locale.

La domanda redatta in bollo va indirizzata al responsabile dell’ufficio tecnico, compilando il modulo apposito, compresa di relazione tecnico economica, progetto di massima e programma di realizzazione dell’intervento.

L’area Pip di Scano sarà oggetto di investimenti importanti: 200mila euro in totale per potenziare i servizi di illuminazione, idrici, viabilità, videosorveglianza, necessari per gli imprenditori locali e del territorio. 150mila euro provengono da finanziamento regionale ad hoc per l'infrastrutturazione e la riqualificazione dell’area Insediamenti Produttivi, mentre 50mila è la quota di cofinanziamento dell’amministrazione comunale.

Il bando è necessario per sviluppare integralmente l’area: «per far progredire le realtà imprenditoriali e artigianali scanesi e anche del Montiferru, che potranno contare su un Pip rinnovato dal punto di vista infrastrutturale, fondamentale per chi fa impresa e vuole crearne di nuova».

