Nuovo appuntamento, a Morgongiori, legato al progetto C.A.S.A. (Comunità Attive per la Sostenibilità Ambientale), finanziato nell'ambito della rete “INFEAS” della Regione Sardegna.

Venerdì 4 settembre, nella sede del CEAS “Monte Arci” un incontro dedicato alla nutrizione. Il programma prevede, alle 18.30, la registrazione dei partecipanti e la presentazione della serata. Alle 19, il via al talk a cura della nutrizionista Valentina Urpi, dal titolo “Longevi oggi e domani”.

Nutrizione e benessere, collegate all’attività che chiuderà la serata, il laboratorio dimostrativo sulle lorighittas di Morgongiori, tenuto da alcune esperte signore del paese. L’evento è gratuito, ma è richiesta la conferma (telefono 3204816528 o via e-mail all’indirizzo striasrls@gmail.com).

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