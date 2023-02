In occasione della Sartiglia, sono stati eseguiti controlli da parte della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, del C.A.I.P. di Abbasanta, della polfer, del 7° Reparto Volo, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di Squadre di Rinforzo e di Reparti Specializzati per la prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di natura terroristica.

A latere della manifestazione sono stati sequestrati artifici pirotecnici ed esplosivi non autorizzati. In particolare, durante un pattugliamento in piazza Aldo Moro, gli operatori in borghese hanno denunciato in flagranza di reato tre giovani residenti in provincia di Oristano, trovati in possesso di alcuni potenti ordigni di cui è vietata la detenzione e l’accensione senza una specifica licenza.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata