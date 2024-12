L’annuncio stavolta è arrivato quasi simultaneamente: ad un’ora di distanza l’uno dall’altro, il gremio dei Contadini e quello dei Falegnami hanno ufficialmente aperto un nuovo capitolo di Sartiglia.

Saranno Diego Pinna e Salvatore Aru i protagonisti dell’edizione 2025, a loro spetterà il compito di guidare il corteo dei 120 cavalieri i prossimi 2 e 4 marzo.

Una giornata carica di emozione, che segna simbolicamente l’inizio del lungo cammino verso l’atteso evento.

La prima ad uscire allo scoperto è stata la corporazione di San Giovanni: nell’omonima chiesta campestre s’Oberaju majori, Gabriele Pinna, ha annunciato il suo prescelto. È Diego Pinna, 52 anni e una vita legata alla Giostra a doppia mandata. Figlio di Tomaso Pinna, storico componente del gremio scomparso lo scorso aprile, ha corso la sua prima Sartiglia nel 92. Nel suo album dei ricordi due stelle d’argento, ma il vero sogno lo coronerà domenica 2 marzo, quando sul percorso arriverà con in testa il cilindro. “È un’emozione indescrivibile”, le prime parole pronunciate con tono commosso. Ad accompagnarlo saranno altri due veterani: Angelo Porta e Pietro Putzulu. Brindisi e abbracci si sono ripetuti poco più tardi in via Eleonora, dove si è dato appuntamento il gremio di san Giuseppe.

Sul nome del presunto Componidori del martedì di Carnevale le voci si rincorrevano da mesi, ma come tradizione impone, la conferma è arrivata solo con l’invito ufficiale. Il “majorale” Antonello Fenu, alla fine ha bussato alla porta di Salvatore Aru, che oltre ad essere un abilissimo cavaliere è anche suo genero. L’investitura, però, se l’è guadagnata sulla sabbia di via Duomo e soprattutto in via Mazzini dove si è sempre distinto con spettacolari evoluzioni. “È una sensazione indescrivibile”, commenta a caldo il trentenne, cresciuto nell'ambiente della Sartigliedda, che nel suo palmares conta undici edizioni e tre stelle. Sarà affiancato in pariglia da Stefano Spiga e Antonio Giandolfi.

Giornata di festa anche per i più piccoli: nella sede della Pro Loco, in via Ciutadella de Menorca, accompagnato dai suoni di mini tamburini e trombettieri, il presidente Gianni Ledda ha presentato ufficialmente la pariglia, tutta al femminile, che guiderà la Sartigliedda: si tratta dell’amazzone Giulia Atzei, accompagnata da su segundu, Laura Firinu e su terzu Camilla Daga, dell’associazione ippica Giara Oristanese di Antonio Madeddu. Con loro anche la giovane Eleonora Demontis, che impersonerà la Giudicessa d’Arborea nella tre giorni della manifestazione equestre.

