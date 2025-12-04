Anche quest’anno, a Mogorella, come da tradizione, si terrà la “Festa degli Anziani”. La giornata è in programma sabato 20 dicembre, sotto l’organizzazione della Pro loco di Mogorella, con il patrocinio del Comune, ed è rivolta a tutti i residenti con più di 65 anni e ai coniugi o accompagnatori. Il programma della giornata prevede, al mattino alle 10.30, la Santa Messa presso la parrocchia di San Lorenzo.

Alle 12.30, invece, spazio al pranzo collettivo che si terrà nei locali del salone parrocchiale. Nel primo pomeriggio, dalle 15.30, l’intrattenimento musicale offerto dall’amministrazione comunale. Gli interessati a partecipare alla giornata dovranno prenotarsi entro mercoledì 10 dicembre, confermando l’adesione alla Pro loco.

