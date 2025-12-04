La storia della bonifica di Arborea arriva in Campidoglio. Gianni Sardo, affermato imprenditore agricolo, già presidente della Cooperativa Produttori e attuale assessore comunale all’agricoltura verrà premiato a Roma per la sua opera in lingua veneta dal titolo “Destinazione Arborea, storie di emigrazione dei veneti ad Arborea (On bòcia in Bonifica)”. Il suo testo ha conquistato il terzo premio nazionale al concorso letterario “Salva la tua lingua locale”, promosso dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, associazione accreditata presso il Comitato Intergovernativo Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La cerimonia di premiazione si terrà domani venerdì 5 dicembre a Roma, presso la Sala della Promoteca in Campidoglio, dove verrà consegnata la targa di riconoscimento.

«Il libro di Sardo rappresenta un tributo alla memoria e all’identità culturale dei nuclei familiari veneti che, con sacrificio e determinazione, hanno contribuito alla costruzione della comunità di Arborea - spiega Paolo Sanneris, presidente della Peo loco di Arborea - Attraverso testimonianze e racconti, l’opera restituisce voce e dignità a una storia di emigrazione che ha radicato valori e tradizioni nel cuore della bonifica. Esprimiamo vive congratulazioni all’autore, sottolineando come il suo impegno contribuisca alla salvaguardia dei valori identitari ed etnici della terra d’origine. La Pro Loco, da sempre attenta alla valorizzazione delle radici culturali, prosegue questo percorso con l’imminente programmazione del Festival Istoria, dedicato alla memoria storica e alla partecipazione comunitari».

