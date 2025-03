Un’altra giornata vibrante de Sa Carrela ‘e nanti si è appena conclusa. L’esuberante corsa non ha tradito le attese di tanti appassionati accorsi da tutta l’Isola e oltre Tirreno per godersi le sfrenate parezas lanciate al galoppo in via Roma. Eleganti e armoniche le parezas dei cavalieri mascherati, in sella a possenti cavalli anglo-arabi, hanno regalato emozioni uniche al pubblico acclamante.

Seconda giornata, su Lunis de sa pudda, incentrata sulla prova di abilità ad abbattere fantocci di galline in piazza San Sebastiano i migliori sono stati Antonio Caratzu con 4 abbattimenti, Raffaele Porcu, Matteo Chessa, PierAntonio Manzella e Giuseppe Piu con 2.

Santu Lussurgiu, Sa Carrela 'e nanti

Spettacolo possibile grazie all’imponente e puntuale organizzazione, con Comune e Associazione Cavalieri in prima linea, quindi Pro Loco. Imponente il servizio d’ordine coordinato dai Carabinieri della Compagnia di Ghilarza guidati dal comandante Nico Lamacchia, e assicurato dalle squadre della Protezione Civile di Santu Lussurgiu e di Ussaramanna, le compagnie dei Barracelli lussurgesi e i loro colleghi di Bonarcado, Cuglieri, Norbello e Paulilatino, e anche tanti volontari. Il Servizio veterinario è stato garantito da due veterinari dell’ASSL di Oristano, e il primo soccorso sanitario con due autoambulanze dislocate lungo il percorso.

Una festa per tutti nel sacro nome dell’ospitalità, con vino nelle cantine per gli entusiasti turisti, sedotti dalla generosità dei vignaioli lussurgesi, zeppole e culurzones alle mandorle per i più golosi. Domani, martedì grasso 4 marzo, gran finale per l’ultima giornata de sa Carrela ‘e nanti, con nuove e smodate evoluzioni equestri per chiudere brillantemente questo Carnevale

© Riproduzione riservata