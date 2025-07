«Con l'insediamento ufficiale del nuovo amministratore unico di Arst, Giovanni Mocci, è stata sbloccata la situazione relativa ai pagamenti degli stipendi del personale, rimasta in sospeso durante il periodo di transizione tra la precedente e la nuova gestione. Come primo atto amministrativo, il nuovo vertice ha provveduto a firmare le disposizioni necessarie per consentire l'erogazione delle retribuzioni, entrando pienamente nelle sue funzioni».

Lo comunica una nota della Regione.

«La Regione - commenta l'assessora dei Trasporti Barbara Manca - si è attivata sin da subito per assicurare che l'avvicendamento ai vertici societari avvenisse nel più breve tempo possibile, con l'obiettivo di garantire la piena operatività dell'azienda e tutelare i diritti dei lavoratori».

«L'amministrazione regionale – conclude la nota di Villa Devoto – «ringrazia le dipendenti e i dipendenti di Arst per il senso di responsabilità dimostrato in questi giorni, garantendo come sempre la continuità del servizio».

(Unioneonline)

