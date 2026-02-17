Chiude in bellezza Sa Carrela ‘e nanti con entusiasmanti pariglie che hanno regalato momenti di vivida passione a tanti turisti e affezionati della storica corsa carnevalesca. Un'edizione da consegnare agli annali con il ritorno di un classico della sfrenata corsa che intreccia destrezza e audacia: sa pareza ‘e tres, la pariglia con tre cavalieri.

Cinquanta cavalieri affiatati in un abbraccio fraterno per una prova di valore e appartenenza, un rito collettivo che unisce generazioni diverse. Anche i giovanissimi al galoppo, gli esordienti Gabriele Sechi e Francesco Scano, per trasmettere passione e garantire il futuro della sfrenata corsa.

Spettatori da tutto il mondo hanno seguito la diretta streaming, in presenza invece Roberto Parnetti da Arezzo, direttore responsabile de "Brontolodicelasua" giornale online del mondo del cavallo, in visita per la seconda volta a Santu Lussurgiu per vedere Sa Carrela: «Un piacere essere qui, questa corsa è spettacolare. Rappresenta la genuinità di una rievocazione che va in scena da secoli, mantenere e valorizzare questa tradizione fa onore alla comunità lussurgese. La seguiamo con molto calore sul nostro sito-web. Siete una comunità incredibile e stupenda, ospitale e autentica che tiene alla sua storia e alle sue tradizioni».

Una festa carnevalesca irresistibile, che appassiona e rapisce per la sua autenticità, scandita in modo avvincente dallo speaker Mariano Lo Piccolo con la sua immancabile ironia. Una manifestazione che conserva intatta la sua identità, conosciuta e apprezzata dappertutto per l’abilità equestre, organizzata in maniera esemplare dall'Associazione Cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti, dal Comune di Santu Lussurgiu, con i Carabinieri della compagnia di Ghilarza, Barracelli, Protezione Civile, Croce Rossa e tanti volontari. Un merito particolare ai residenti di via Roma che ogni anno omaggiano migliaia di turisti con la loro piacevole ospitalità. Domani il mercoledì delle Ceneri, si piangerà su Carrasegare come da tradizione, in attesa della prossima affascinante edizione.

