Attimi di paura nel pomeriggio  in via Duomo, a Oristano, dove è in corso la corsa alla Stella in occasione della Sartiglia organizzata dal Gremio dei Falegnami.

Il telo che copre il cavallo ferito
Il telo che copre il cavallo ferito
Il telo che copre il cavallo ferito

Un cavaliere, Andrea Cinus, dopo la discesa, è scivolato assieme al suo cavallo. Sul percorso si é attivato subito il servizio veterinario.

L’animale, ferito, è stato soccorso. Il cavaliere è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino per accertamenti. Sara Pinna

© Riproduzione riservata