l’incidente
17 febbraio 2026 alle 16:05
Caduta alla Sartiglia, feriti cavaliere e cavalloAttimi di paura questo pomeriggio in via Duomo
Attimi di paura nel pomeriggio in via Duomo, a Oristano, dove è in corso la corsa alla Stella in occasione della Sartiglia organizzata dal Gremio dei Falegnami.
Un cavaliere, Andrea Cinus, dopo la discesa, è scivolato assieme al suo cavallo. Sul percorso si é attivato subito il servizio veterinario.
L’animale, ferito, è stato soccorso. Il cavaliere è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino per accertamenti. Sara Pinna
