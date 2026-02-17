Poco importa se il vento è forte e la stella si muove: lui arriva velocissimo e fai un centro perfetto, da manuale. E via Duomo va in delirio. La Sartiglietta ieri è iniziata col botto. Su Componidoreddu Gabriele Piras, 17 anni e cinque Sartiglie alle spalle, si prende subito la scena centrando la stella. E poi festeggia facendo ballare il trofeo sulla spada lungo tutto il percorso che esulta per lui. La festa organizzata come sempre dalla Pro loco di Oristano guidata dalla presidente Ilaria Canu, è cominciata in piazza Roma a fine mattinata: è lì che il mini capocorsa è diventato per tutti su componidoreddu. E poi tutti in corteo verso via Duomo per la corsa alla stella accompagnata dal ruolo dei tamburini e dallo squillo delle trombe. Quattro ore di vero spettacolo.

Le stelle in tutto sono state nove. Dopo la prima del piccolo re della città, è stata la volta del suo compagno di avventura: ha preso la stella Francesco Tumbarello, appena 12 anni, su segundu. Fanno centro poi Salvatore Cocco e Mattia Cogotzi. Anche per loro applausi dal pubblico di via Duomo che così numeroso non si vedeva da tantissimi anni. Ma è riuscito a prendere la stella anche il piccolo Gabriel Demontis, cresciuto a pane e Sartiglia.

Il nonno è Antonio Fiori, per tutti Melanzana, storico cavaliere della Sartiglia. Festa poi per la piccola amazzone Debora Cadeddu. E poi ancora altre due stelle: fanno centro Lara Carta e Federico Mura. C’è poi chi, non essendo riuscito a fare centro con la spada, ci prova con su stoccu e ci riesce. Stella per su terzu Matteo Carta, la nona e ultima della giornata dedicata ai bambini. Chiude la corsa alla stella su componidoreddu con Sa Remada: una magia che passerà alla storia. Coricato sul suo cavallo ha percorso tutta via Duomo salutando la folla con con Sa pippia de maju. E chissà quante lacrime di gioia sono scese sotto la sua maschera verde chiaro. Poi l'immancabile battaglia di coriandoli che colorato il centro della città e infine le pariglie. E anche la Sartiglietta 2026 è andata in archivio.

© Riproduzione riservata