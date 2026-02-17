Non sono bastati i controlli palmo a palmo lungo i 15 chilometri della condotta idrica. Non sono bastati i geofoni, strumenti per individuare i cali di pressione nelle condotte del sottosuolo. Il guasto nella rete idrica, che da Mandrainas di San Vero Milis porta l’acqua nelle borgate marine, non si trova.

Nonostante il lavoro alacre della squadra tecnica, Abbanoa non riesce a venire a capo del disservizio che ha provocato la totale assenza dell'acqua a Santa Caterina, S’Archittu e Torre del Pozzo ormai da 6 giorni.

I residenti, infuriati, si stanno arrangiando come possono, ma l'acqua che manca per usi sanitari e cura della persona, sta creando notevoli disagi. Abbanoa è intervenuta mettendo a disposizione quattro autobotti, tra cui una per le persone più sensibili e in difficoltà.

Il disservizio, con acqua a singhiozzo, va avanti dal 4 febbraio, causato probabilmente dal maltempo e dalle incessanti piogge dell’ultimo periodo. Gravi disagi per la popolazione, imbufalita per interruzione di pubblico servizio.

