Ammonta a 15mila euro la somma che l’amministrazione comunale di Ruinas ha deciso di destinare ad associazioni, enti e realtà del territorio per il 2026.

I contributi, in arrivo dal bilancio comunale, sono destinati alle iniziative e alle manifestazioni locali. Nello specifico, 7mila euro saranno dedicati alle associazioni locali, 3mila euro per la Festa San Giorgio Martire (patrono di Ruinas), altri 3mila euro alle celebrazioni in onore di San Teodoro, mille euro per il carnevale e mille euro per Sant’Isidoro.

«Sono contributi che andranno a bando – commenta il sindaco Gianni Tatti – per organizzare diversi eventi a Ruinas. Quest’anno, tra le novità, anche l’inserimento del sostegno alla festa degli agricoltori, Sant’Isidoro».

Lo stanziamento, deliberato dalla Giunta nei giorni scorsi, è il primo passo nell’inizio delle attività nel nuovo anno.

