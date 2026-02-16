Ales, telefoni in tilt al poliambulatorio del distretto sanitarioA denunciarlo è la segreteria territoriale della Cisl Funzione pubblica
Un grave disservizio sta interessando da mesi il poliambulatorio del distretto sanitario di Ales, dove un intero fabbricato risulta completamente isolato dal punto di vista telefonico. A denunciarlo è la segreteria territoriale della Cisl Funzione pubblica, che ha inviato una nota al direttore generale della Asl di Oristano, al direttore del Distretto Ales‑Terralba e al presidente del Comitato di Distretto. Il problema, segnalato già dall’estate 2025, riguarda gli uffici di Igiene Pubblica, Commissioni per l’invalidità civile, Protocollo, Consultorio, Servizio Veterinario e altri servizi amministrativi.
Le linee interne non funzionano e gli utenti, pur sentendo il normale segnale di chiamata, non riescono a mettersi in contatto con gli uffici, i cui telefoni non squillano.. Il segretario aziendale Marco Efisio Pisanu chiede un intervento immediato per ripristinare la piena funzionalità delle linee e propone, nell’attesa,
l’attivazione di un messaggio vocale registrato che fornisca agli utenti numeri alternativi, anche cellulari, per garantire la continuità minima dei servizi più sensibili. L’auspicio del sindacato è questa problematica dopo sei mesi dalla prima segnalazione possa essere risolta.