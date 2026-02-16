Un grave disservizio sta interessando da mesi il poliambulatorio del distretto sanitario di Ales, dove un intero fabbricato risulta completamente isolato dal punto di vista telefonico. A denunciarlo è la segreteria territoriale della Cisl Funzione pubblica, che ha inviato una nota al direttore generale della Asl di Oristano, al direttore del Distretto Ales‑Terralba e al presidente del Comitato di Distretto. Il problema, segnalato già dall’estate 2025, riguarda gli uffici di Igiene Pubblica, Commissioni per l’invalidità civile, Protocollo, Consultorio, Servizio Veterinario e altri servizi amministrativi.

Le linee interne non funzionano e gli utenti, pur sentendo il normale segnale di chiamata, non riescono a mettersi in contatto con gli uffici, i cui telefoni non squillano.. Il segretario aziendale Marco Efisio Pisanu chiede un intervento immediato per ripristinare la piena funzionalità delle linee e propone, nell’attesa,

l’attivazione di un messaggio vocale registrato che fornisca agli utenti numeri alternativi, anche cellulari, per garantire la continuità minima dei servizi più sensibili. L’auspicio del sindacato è questa problematica dopo sei mesi dalla prima segnalazione possa essere risolta.

