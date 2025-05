L'epopea d'oro della fiera più importante del cavallo in Sardegna è tramontata del tutto, però il Comune sta tentando di rivitalizzare la manifestazione più longeva del settore isolano. Quest'anno la Fiera regionale del cavallo a San Leonardo de Siete Fuentes giunge alla 119sima edizione, in programma lunedì prossimo 2 giugno nel maneggio e scuderie comunali della borgata montana, con tavoli tecnici, rassegna morfologica e prove di salto in libertà per puledri.

La Fiera intende promuovere la cultura e tradizione dell’allevamento equino, da sempre molto importante a Santu Lussurgiu, e rappresentare un’opportunità turistica per la rinomata borgata di San Leonardo.

Il programma: alle 9.30 la tavola rotonda “L’allevamento del cavallo sportivo in Sardegna”, all’ex Hotel Malica, introduce il sindaco Diego Loi, cui seguiranno le relazioni tecniche di Raffaele Cherchi direttore generale dell’Asvi, Giuseppe Sedda direttore del Servizio Igiene allevamenti e produzioni zootecniche dell’Asl 5 di Oristano, Giacomo Borlizzi commissario straordinario della Fise Sardegna e Stefano Ferranti presidente dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo-Arabo e Derivati. Poi gli interventi di esperti lussurgesi come Mario Maicu e Salvatore Migheli, i giudici di gara Roberto Della Bella e Christian Planchon e il cavaliere Claudio Delnevo, tecnico e giudice di gara.

Alle 10.30, nel grande maneggio comunale la rassegna per i puledri di tre anni, con prova morfo-attitudinale e salto in libertà. Al pomeriggio, dalle 16 alle 19, il concorso sociale della scuola di equitazione “San Leonardo” e battesimo della sella, in collaborazione con il Centro Ippico S’Aldola e la scuola di equitazione Erikam.

Immancabile le prelibatezze gastronomiche e i pregevoli manufatti del territorio presso gli stand della mostra mercato.

La Fiera regionale del cavallo è organizzata dal Centro Ippico lussurgese Cannarvarjos, in collaborazione con il Centro Ippico Trottalemme, il Comune di Santu Lussurgiu, l’Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica della Sardegna, la Federazione Italiana Sport Equestri, il Centro Ippico S’Aldola di Scano Montiferru, Erikam di Ottana, la Pro Loco e il Centro commerciale naturale “Bantzigallelle” di Santu Lussurgiu. La rassegna è patrocinata dalla Presidenza della Regione Sardegna.

