Baressa è in festa per la sua centenaria. L’intera comunità, infatti, celebra i 100 anni di Margherita Sitzia: un secolo di vita, fatta di sacrifici, lavoro affetti e ricordi. La signora Sitzia ha spento le 100 candeline circondata dall’affetto dei familiari e dall’abbraccio dell’intero paese. Nata e cresciuta in una famiglia numerosa, Margherita ha vissuto fin da giovane il valore del lavoro e della condivisione. Negli anni ‘50 e ’60 gestiva una bottega, un tempo punto di riferimento per il paese. In seguito si trasferì a Milano, dove incontrò Giovanni Loru, che divenne suo marito e compagno di vita.

Oggi Margherita continua a essere circondata dall’affetto della sua famiglia. A prendersi cura di lei con amore e dedizione sono soprattutto le nipoti, figlie di una delle sorelle. La celebrazione del suo centesimo compleanno è stata un momento di grande emozione per tutta la comunità, che ha voluto rendere omaggio a una donna simbolo di una generazione che ha attraversato un secolo di storia, affrontando con forza e dignità le gioie e le prove della vita.

«Ho avuto l’onore di portare a Tzia Margherita l'affetto e l'abbraccio caloroso di tutta l'amministrazione comunale e della nostra comunità – commenta il sindaco Mauro Cau - La sua lunga vita è un filo prezioso che lega il nostro passato al nostro presente: un patrimonio di memoria, saggezza e valori che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle giovani generazioni».

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